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O ülkede şok protesto! Hükümetin istifası isteniyor

Moldova'da muhalifler hükümeti istifaya davet etti. Ayrıca Haysiyet ve Gerçek Platformu, Eylem ve Dayanışma Partisi ve Liberal Demokrat Parti’nin organize ettiği gösteride, seçim yasasının değiştirilmesi istendi.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:34
O ülkede şok protesto! Hükümetin istifası isteniyor

 Moldova’nın başkenti Kişinev’de muhalifler hükümeti protesto etti.

Haysiyet ve Gerçek Platformu, Eylem ve Dayanışma Partisi ve Liberal Demokrat Parti’nin, Merkez Meydan’da organize ettiği mitingde göstericiler hükümetin istifasını istedi.

Haysiyet ve Gerçek Platformu lideri Andrey Nastase, burada yaptığı konuşmada, “Hükümet istifa etmelidir ancak bundan önce her şeyi normale döndürmelidir. Bütün halk karşıtı yasaları iptal etmelidir.” dedi.

Ayrıca Nastase, Kişinev Belediye Başkanlığı seçim sonucunu protesto etme ve seçim yasasının değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Polis kayıtlarına göre yaklaşık 6 bin 500 kişinin katıldığı gösterilerin 27 Ağustos Bağımsızlık Günü’nde devam edeceği ifade ediliyor.

SEÇİM İPTAL EDİLMİŞTİ

Mayıs sonunda yapılan Kişinev Belediye Başkanlığı seçimlerine Rusya yanlısı Sosyalist Parti'den Ion Ceban ile Avrupa Birliği (AB) yanlısı Andrey Nastase katılmıştı. İkinci tura kalan seçimlerde Nastase yüzde 52,5 oy almıştı.

Ancak geçen ay sonunda seçim sonucuna yapılan itiraz nedeniyle Anayasa Mahkemesi sonucu iptal etmişti. Moldova yasalarına göre, belediye başkanlığı görevini bir sonraki seçim tarihine kadar belediye başkan vekilinin yürütecek olmasına muhalifler itiraz ediyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 21:34
  1. Moldova
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