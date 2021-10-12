O ülkede sağlık sektörüne takviye

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, Victoria eyaletindeki sağlık sitemini desteklemek amacıyla ülke dışından 1000 sağlık çalışanı alınacağını açıklandı.

Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19’a karşı verdikleri mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyalette son 24 saate 1466 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 8 kişinin de hayatını kaydettiğini açıklayan Bakan Foley, Victoria’daki hastanelerde görevli personelin üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, yurt dışından 1000 sağlık çalışanını işe alacaklarını duyurdu.

Eyaletteki Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranlarının oranının önümüzdeki haftalarda yüzde 80’lere ulaşmasıyla yürürlükteki yasakların kaldırılmaya başlanacağını aktaran Foley, "Victoria'da yasakların kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ayın tüm sağlık çalışanlarımız için inanılmaz derecede zor olacağını biliyoruz. Victoria’da ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Kovid-19’la mücadelemizin bel kemiğidir, onları desteklememiz ve desteği mümkün olan her şekilde devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından alınacak sağlık çalışanlarının, doktorlar, hemşireler, ebeler ve yardımcı sağlık profesyonellerinden oluşacağını belirten Foley, önümüzdeki haftalarda hastaneye yatışların artması ihtimalini de göz önüne alarak, eyalet genelinde bazı bölgelerde acil olmayan ameliyatların iptal edileceğini sözlerine ekledi.

Vaka sayısı 130 bini aştı

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz yılın ardından bu sene de Kovid-19’un merkezi haline gelen Victoria eyaletinde 1466, tam kapanmanın kaldırıldığı Yeni Güney Galler (NSW) 360, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 28 Kişiye Kovid-19 tehisi konuldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde yeni vaka sayısı ve can kaybı bildirilmezken, Victoria'da 8 ve NSW'de 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni kaydedilen vakalarla birlikte Avustralya’da Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 131 bin 424, virüsten ölenlerin sayısı da 1461’e yükseldi.

Ülkedeki 27 bin 251 aktif vakadan 298'i yoğun bakımda olmak üzere 1489 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda’da 46 yeni vaka

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki 16 bin 565 testin sonuçlarına göre 3’ü yurt dışından ülkeye döneler arasında olmak üzere 46 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığı açıkladı.

Ülkedeki toplam 494 aktif vakadan 5’i yoğun bakımda olmak üzere 34 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ülkede, bugüne kadar 4 bin 704 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.​​​​​​​