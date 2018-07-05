0553 313 94 23

O ülkede rekor cumhurbaşkanı adayı

Mali’de 29 Temmuz'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 aday yarışacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:29
O ülkede rekor cumhurbaşkanı adayı

Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan başvurulardan 24’ünü kabul etti.

Medyadaki haberlere göre, seçimde yarışacak adaylar arasında Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Bubacar Keita, ana muhalefet lideri Soumaila Cisse, eski Başbakan ve eski NASA görevlisi Cheick Modibo Diarra ve eski hükümetten birkaç bakan yer alıyor.

Sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve insan hakları aktivisti Djenebou Ndiaye Kante de seçimde tek kadın aday oldu.

Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran'da dosyalarında eksiklik olduğu gerekçesiyle 7 kişinin başvurusunu reddetmiş ve 17 ismin olduğu bir liste yayınlamıştı. Söz konusu 8 kişinin dosyalarındaki eksiklerini gidermelerinin ardından adaylıkları kabul edildi.

Bu arada yapılan anketler, seçimin ikinci tura kalacağına ve ikinci turdan da koalisyon çıkabileceğine işaret ediyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:29
  1. mali
  2. cumhurbaşkanlığı seçimleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak? 2018 Kurban Bayram tatili
    1. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    2. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
    3. Doktor cinayetinde şok gelişme!
    4. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
    5. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
    6. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
    7. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
    8. "Bunu yapanları bulun!"
    9. Kurban Bayramı ne zaman 2018
    10. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
    11. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
    12. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
    13. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
    14. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
    15. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
    16. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
    17. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
    18. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
    19. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    20. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...