Endonezya 6 ve 6.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Endonezya'da merkez üssü Tuban kentinin 83 km kuzeyi olan Java Adası açıklarında 6 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Endonezya'da merkez üssü Tuban kentinin 83 km kuzeyi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 14:32'de meydana gelen deprem yerin 613 km altında gerçekleşti. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin can ya da mal kaybına sebep olup olmadığı bilinmiyor.

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