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Avrupa O ülkede normalleşme adımı atılıyor: Restoran, otel ve tiyatrolar yeniden açılıyor
Avrupa

O ülkede normalleşme adımı atılıyor: Restoran, otel ve tiyatrolar yeniden açılıyor

Ülkede 19 Mayıs'tan itibaren aşı ya da test yaptırmış veya iyileşmiş kişilerin "yeşil kimlik" adı verilen uygulamayla, restoran, otel, tiyatro ya da spor merkezlerine girmelerine izin verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:39:00 -
O ülkede normalleşme adımı atılıyor: Restoran, otel ve tiyatrolar yeniden açılıyor

Avusturya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı tutulan gastronomi, kültür, spor ve turizm alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin 19 Mayıs’ta açılması kararlaştırıldı. Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele ve halihazırda uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, salgınla mücadelede artık tünelin sonundaki ışığın görünmeye başladığını ancak her şeye rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Kovid-19 aşısının salgına karşı etkisini göstermeye başladığını belirten Kurz, Avusturya’da yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığı kaydetti.

Başbakan Kurz, yeme içme, kültür, turizm ve spor sektörlerindeki işletmelerde çalışanların salgından çok ciddi oranda olumsuz etkilendiğini belirterek “Güvenlik konseptine uyularak bu 4 sektör 19 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.” dedi.

Restoran, Otel ve Tiyatroya “Yeşil Kimlikle” Giriş

Restoran, otel, tiyatro ya da spor merkezlerine girişte en önemli koşulun “yeşil kimlik” adı verilen uygulama olduğunu ifade eden Kurz, söz konusu kimlikte kişilerin aşı ya da test yaptırdığı veya hastalığa yakalandıktan sonra iyileştiğini gösteren bilginin bulunduğunu, doğal olarak bu 4 sektöre ait iş yerlerine aşı veya test yaptırmış ya da hastalıktan iyileşmiş kişilerin girmesine izin verileceğini söyledi.

Kurz, maske ve mesafe kurallarının kapalı ve açık mekanlarda uygulanmaya devam edeceğini vurgulayarak, restoranlarda kayıt işlemi yapılacağını, içeride en fazla 4, dış mekanlarda ise 10 kişinin birlikte oturmasına izin verileceğini ve yeme içme yerlerinin en geç 22:00’de kapatılacağını aktardı. Dışarıda yapılan kültürel etkinliklerin en fazla 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşebileceğini dile getiren Kurz, kapalı ortamlarda ise 1500 kişinin bir araya gelebileceğini kaydetti.

17 Mayıs’ta Yüz Yüze

Yeni Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da 17 Mayıs’tan itibaren bütün okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığını dile getirdi. Avusturya‘da son 24 saatte 2 bin 329 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 604 bin 823’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 artışla 10 bin 55’e yükseldi.

 

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Tüm dünya coronayı bitirse bizde bitmez çünkü bizde hanzo cahil vurdumduymaz egoist bencil çok ülke cahil dolu
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