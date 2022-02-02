O ülkede işe alınan kargalar sigara izmaritlerini toplayacak

İsveçli bir şirket, maliyeti düşürme noktasında İsveç’in sokaklarından ve meydanlarından sigara izmaritlerini toplamaları için kargaları işe aldı. Bu yabani kuşlar, Stockholm yakınlarında bulunan Södertälje’deki bir start-up tarafından özel olarak tasarlanmış makinede bıraktıkları her sigara izmariti karşılığında biraz yiyecek alabilecekleri şartıyla temizleme işi yapıyor.

Yöntemi bulan Corvid Cleaning isimli şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen, “Vahşi kuşlar gönüllü olarak çalışıyor” dedi. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Keep Sweden Tidy Foundation, İsveç’te her yıl sokaklara bir milyardan fazla izmarit atıldığını ve bunun toplam çöp miktarının yüzde 62’sine tekabül ettiğini açıkladı.

Södertälje şehri sokak temizliğine 20 milyon İsveç kronu (16 milyon sterlin) harcıyor. Günther- Hanssen, yönteminin, şehirdeki sigara izmaritlerini toplama maliyetini en az yüzde 75 azaltabileceğini tahmin ediyor.

Södertälje genelinde yürütülen pilot projenin etkili olması halinde bu uygulamanın ülkenin diğer şehirlerinde de hayata geçirileceği ifade edildi. Araştırmalar, corvid ailesinin bir üyesi olan Yeni Kaledonya kargalarının, 7 yaşındaki çocuklar kadar iyi düşündüğünü ve bunun da onları bu iş için ideal hale getirdiğini ifade ediyor.

Günther Hanssen, “Öğretmesi kolay ve kargaların birbirinden öğrenmesi daha muhtemel. Aynı zamanda kazara çöp yutma riski de daha az” dedi. Hanssen, “Bugün izmaritleri toplamanın maliyeti izmarit başına yaklaşık 80 İsveç avrosu (12 ABD senti) veya daha fazla. Ama kargalar izmaritleri toplarsa, maliyet 20 avroya kadar düşebilir” ifadelerini kullandı.

Pilot uygulama hakkında açıklama yapan Södertälje Belediyesi Atık Uzmanı Tomas Ternström, “Bunun başka ortamlarda da işe yarayıp yaramadığını görmek ilginç olurdu. Garip bir şekilde, kargalara sigara izmaritlerini almayı öğretebileceğimizi düşündük. Ama insanlara onu yere atmamayı öğretebileceğimizi düşünmüyoruz. Garip olan bu” dedi.