O ülkede geceleri sokağa çıkmak yasaklandı
İspanya'da, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Ülkede, Pazar gecesinden itibaren geceleri sokağa çıkmak yasaklandı.
İspanya hükümeti, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri duyurdu. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede, Pazar gecesinden itibaren geceleri sokağa çıkmak yasaklandı.
Şehirler arası seyehatlerin de yasaklanabileceğini söyleyen İspanya başbakanı Pedro Sanchez, "Son 50 yılın en ciddi sorunuyla karşı karşıyayız" dedi.
Geçen hafta koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçen İspanya'da, alınan yeni önlemler kapsamında farklı hanelerden en fazla altı kişi bir araya gelebilecek. Kalabalık toplanmalara izin verilmeyecek.
Önlemlerin uygulanmayacağı tek bölge ise Kanarya Adaları olacak.