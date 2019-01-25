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FETÖ'ye Afganistan'da büyük şok! Okullara baskın düzenlendi

Afganistan'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenlendi. Afgan güvenlik güçleri okulların yönetimlerini devraldı.

25 Ocak 2019 Cuma 14:39
FETÖ'ye Afganistan'da büyük şok! Okullara baskın düzenlendi

FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okullara operasyon düzenledi ve devir işlemleri başlatıldı.

Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

6 okul TMV'ye devredilecek

Bu okullara ilaveten Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:39
  1. FETÖ
  2. Afganistan
  3. Türkiye Maarif Vakfı
  4. okul

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