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O ülkede domuz gribi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde son 20 günde 15 kişi domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetti.

19 Ekim 2018 Cuma 18:03
O ülkede domuz gribi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti

Ülke basınındaki haberlere göre, Karnataka eyaletinde bu ayın başından itibaren domuz gribi sebebiyle 15 kişi yaşamını yitirdi. Eyalette, ocak ayından bu yana toplam 456 kişide H1N1 virüsü olarak da bilinen domuz gribi tespit edildi. Ülke genelinde görülen domuz gribi vakalarına karşı hükümet önlem almaya çalışıyor.

Vakaların en çok ekim ayında görülmesi dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı, halka hijyen konusunda uyarıda bulunurken, binlerce evde ilaçlama yapıldı.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:03
  1. domuz gribi

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