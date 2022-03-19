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Avrupa O ülkede dikkat çeken gelişme: Tuvalet kağıdı, yağ ve un alımını kısıtladılar!
Avrupa

O ülkede dikkat çeken gelişme: Tuvalet kağıdı, yağ ve un alımını kısıtladılar!

Avrupa’nın en önemli ülkelerinden Belçika’da temel tüketim maddelerine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belçika piyasasında yağ, un, tuvalet kağıdı ve konserve gibi maddelerin aşırı talep nedeniyle kısıtlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 09:59:00 -
O ülkede dikkat çeken gelişme: Tuvalet kağıdı, yağ ve un alımını kısıtladılar!

Yerel basındaki habere göre, ülkede yaygın biçimde faaliyet gösteren market zincirleri, talebin aşırı artması nedeniyle çeşitli ürünlerin satışına kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi. Bu markette müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin veriliyor.

Ülkede geniş ölçüde faaliyet gösteren Lidl marketleri de yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de kısıtlama getirdi. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı tedarik zincirinde sorunlara yol açtı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu.

Söz konusu iki ülke, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyordu.

Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

Belçika'da benzer kısıtlamalar Kovid-19 salgınının başında da yaşanmıştı. Ülkede sıkı biçimde kapanmaların yaşandığı 2020 yılı ilkbahar aylarında marketler, un, makarna ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerin satışını uzun süre bir adetle sınırlandırmıştı.

 

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Yorumlar

100DEFA LAİDEMOKRASİ DİYEN SAMAN KAFALILAR TÜRKİYEDE DURDURDĞUNUZ HERGELİŞME HER FİTNE BARILILARIN KUCAĞINA OTURTACAKSINIZ GELECEK NESİLERİ ONLARDA BULARA YAPTIKLARINI TORUNLARINIZA YAPACAK ACI ÇEKELER DE BİROLMAYAN DEDELERİNE BEDUA EDCEK OHHHHHHHHEDİY

İNŞALLAH O BATIYA GİDERSİNİZ TÜRKİYEDE BATININ YAPTIĞINI YAPTIRMAYAN CAHİLER KİM GERİCİ TAYYİP DEĞİLDE SİZ İNGİBİ YÜZDE 48 OLSAYDI MABADINIZI DAŞLAN SİLER DURUMA DÜŞERDİNİZ ÇOKTAİYİ OLURDU

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