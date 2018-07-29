O ülkede deprem, çöken binaların altında kaldılar!
Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem oldu. Bir binanın beton blokları altında kalan 10 kişi hayatını kaybetti.29 Temmuz 2018 Pazar 08:16
ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin (USGS) depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü.
Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya, Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.
Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
YORUM YAZ