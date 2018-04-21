Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ülkede de erken seçim talebi

Ermenistan'da parlamentonun eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığını onaylamasının ardından başlayan protesto gösterileri sekinci gününe girdi. Protestoların sekizci gününde ülkede erken parlamento seçimleri düzenlemesi muhalefet tarafından talep ediliyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:52
O ülkede de erken seçim talebi

Sarkisyan’ın iki dönem devlet başkanlığı görevini tamamlaması ardından başbakanlık görevinin parlamentoda onaylanmasına tepki gösteren muhalif liderlerden Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla bir haftadır sokaklarda olan muhalifler cuma günü de başkent Erivan’ın merkezindeki bazı sokaklara girişleri engelledi.

‘Direniş göster, Serj’e hayır de’ gibi sloganlar atan protestoculara müdahale eden polisin 200 kişiyi gözaltına aldığı haberleri geldi.

Erivan’da 30.000’i aşkın protestocunun yer aldığı kalabalık karşısında bir konuşma yapan muhalif Paşinyan, “Serj Sarkisyan istifa etmeli. Ülkede erken parlamento seçimleri düzenlenmeli” dedi.

Paşinyan ayrıca, erken seçimler için iktidar partisiyle görüşmeler yapmaya hazır olduklarını da söyledi.

Paşinyan daha önce de Çekoslovakya’da komünist hükümetin düşmesiyle sonuçlanan protestolara gönderme yaparak, "Ülkede barışçıl kadife devrim başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Sarkisyan’a Ermenistan’da yayın yapan Shant televizyonuna verdiği demeçte, “(Protestoculara karşı) güç kullanmak istemiyoruz. Fakat bu atmosferin ülkeye hakim olmasına izin veremeyiz” demişti.

Sarkisyan, 2008 yılında devlet başkanı seçilmişti. İki dönem devlet başkanlığı yapan ve anayasaya göre üçüncü dönem devlet başkanlığı yapamayacak olan Sarkisyan istifa edip iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti.

Sarkisyan'ın adaylığı sırasında Ermenistan anayasasında değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:52
  1. erken seçim
  2. Ermenistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu anlattı
    1. Şenol Güneş, Erdoğan'la ne konuştuğunu..
    2. Kapadokya'nın "uzaydan görülen"..
    3. Adana'da görülmemiş fuhuş rezaleti
    4. "1 Mayıs’ı şer odaklarına bırakmayız"
    5. Jandarma ele geçirdi! Teröristler için..
    6. Dilipak'tan Sadettin Köpek benzetmesi
    7. Terör örgütüne büyük darbe! Mehmetçik..
    8. AB'den İsrail'e tepki
    9. Böke ve Cihaner'in sağ rahatsızlığı
    10. Kuyumculuk sektörü ‘güç birliği’ yapacak
    11. ROKETSAN, 300 m2’de milyonluk roket..
    12. Apple hisselerinde çöküş
    13. Ruslar onun için Türkiye'ye geliyor
    14. Bakan Soylu tarih verdi: 15 Ekim'e..
    15. MediaMarkt’tan çocuklara özel kampanya
    16. Bekir Bozdağ'dan ’Gençler deizme..
    17. 12.00-14.40 TL fiyatla halka arz..
    18. Karamollaoğlu: Görüyorsunuz, anlatmaya..
    19. MHP resmen startı verdi
    20. Samuel Eto'o'ya büyük şok! Mal..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor