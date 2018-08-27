0553 313 94 23

O ülkede binlerce insan göç ediyor! 40 bini aştılar

Kamerun'da yaşanan iç savaş nedeniyle çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 4 bin Kamerunlu Nijerya'ya sığınmak zorunda kaldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:43
O ülkede binlerce insan göç ediyor! 40 bini aştılar

Kamerun'un güneybatısında ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 4 bin Kamerunlu Nijerya'ya sığındı.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 4 bin Kamerunlu mülteci ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar Nijerya'nın batısında Kamerun sınırında bulunan Taraba eyaletinin Kurmi ve Ussa bölgesine sığındı.

Basın mensuplarına konuşan Polcarp Ande adlı Kamerunlu mülteci, güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle açlık, sağlık ve barınma sorunu yaşadıklarını, bu nedenle Nijerya'ya kaçtıklarını söyledi.

SAYI 40 BİN DENİYOR

Nijerya makamları, ülkedeki Kamerunlu mülteci sayısının yeni gelen Kamerunlular ile 40 bini belirtti.

Nijerya'ya göç eden Kamerunlu mültecilerin yüzde 77'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. Mülteciler Cross River, Benue, Akwa Ibom ve Taraba başta olmak üzere ülkenin 40 farklı eyaletinde kalıyor.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Kamerun hükümetinin bu karara karşı çıkması nedeniyle ayrılıkçılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan binlerce insan etkilenmişti. 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:43
  1. Nijerya
  2. Kamerun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve gençleri...
    1. DEAŞ hakkında şok iddia! Çocukları ve..
    2. Galatasaray'a kötü haber!
    3. Silivri'de korkutan yangın!
    4. Aile faciasında karar verildi! 5..
    5. Bir ton Maraş dondurmasını ücretsiz..
    6. Bakan Akar'dan terörle mücadele..
    7. Bu besinler kansızlığa iyi geliyor
    8. Suriye'de sıcak gelişme: Esed ordusu..
    9. Armudun faydaları nelerdir?
    10. O ülkede binlerce insan göç ediyor! 40..
    11. Diş ağrısı için doğal çözümler
    12. Avrupalı uzmanlar ideal uyku saatini..
    13. Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs..
    14. Macron ile Ruhani telefonda görüştü!
    15. Çöpte bulunan tarihi kupalar müzeye..
    16. Başbakanı tehdit etmişti! Cezası belli..
    17. Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar..
    18. AK Partili vekilden bedelli açıklaması!
    19. Suriyeli yetimlerin hikayesi 21..
    20. O ilçe sulara gömüldü!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    Firari FETÖ'cü Uslu'dan küstah tehdit!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar