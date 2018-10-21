O ülkede başörtü yasağı kalktı!

2004’ten bu yana Kırgızistan'da pasaport ofisleri başörtülü fotoğrafları kabul etmiyordu. O zamandan beri, Müslüman hareketinin aktivistleri, dini haklarının ihlal edildiğini defalarca dile getirdiler.

Müslüman kadınların “Mutakalim” örgütünün üç yıl süren mücadelesi zaferle sona erdi. Sonunda yetkililer başörtüsü ile çekilen pasaport fotoğrafına izin verdiler.

Kırgızistan’da kimlik belgelerinin verilmesi Devlet Bilinçlendirme ve Bilgi Kaynak Ajansı (Bilgi Kaynakları ve Teknolojileri için Devlet Ajansı) tarafından ele alınıyor. Bu kurumun eski müdürü Amangeldy Kenzhetayev, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele stratejisinin bir parçası olarak, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla bir tür pasaport fotoğraf çekilmesinin yasaklandığını defalarca tekrarlamıştı.