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O ülkede ayda ortalama 180 kişi mayın yüzünden ölüyor

Asya ülkesi Afganistan Mayın Temizleme Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Şahab Hakimi, "Afganistan'daki arazilerde bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 180 kişi hayatını kaybediyor" dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:02
O ülkede ayda ortalama 180 kişi mayın yüzünden ölüyor

Afganistan Mayın Temizleme Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Şahab Hakimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayınlı arazilerle ilgili bilgilendirme yapılmadığına dikkati çekerek, ''Afganistan'daki arazilerde bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 180 kişi hayatını kaybediyor." dedi.

Afganistan Mayın Temizleme Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, iç savaşlardan kalma mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin çoğunu çocuklar oluşturuyor.

Afganistan, mayın ve patlamamış mühimmatların tehdit oluşturduğu ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor.

19 milyon mayın etkisiz hale getirildi

Afganistan Afet Yönetimi Devlet Bakanı Nacib Aka Fahim ise Afganistan'da 2 bin 500 kilometrekareden fazla arazinin mayınlardan temizlendiğini söyledi.

Mayın temizleme alanında çalışan yabancı kurumların desteklerinin azaldığına işaret eden Fahim, ülkede hala yüz binlerce mayın ve patlamamış bomba bulunduğunu vurguladı.

Fahim, ''Son 30 yılda ülkenin çeşitli yerlerinde 19 milyon mayın ve patlamamış bomba tespit edilerek etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Afganistan'da 1 milyon engelli var

Afganistan Engelliler Şurası Başkan Yardımcısı Beşir Dire de bombalar, mayınlar ve çatışmalar nedeniyle ülkede 1 milyon engelli bulunduğunu söyledi.

Ülkedeki engellilerin durumunun kötü olduğuna dikkati çeken Dire, hükümet yetkililerinin engellilere verdikleri hiçbir sözü tutmadığının altını çizdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:02
  1. Afganistan
  2. mayın
  3. mayın ölümleri

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