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Korona Virüs O ülkede, aşı olmayanlara 3 bin 600 Euro ceza
Korona Virüs

O ülkede, aşı olmayanlara 3 bin 600 Euro ceza

Avusturya’da hükümet, zorunlu aşı uygulamasına geçerken, aşı olmayı erteleyen kişiler, her 3 ayda bir 3 bin 600 Euro para cezası ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:02:00 - 2021-12-11 16:04:23
O ülkede, aşı olmayanlara 3 bin 600 Euro ceza

 

 

 

Avusturya'da hükümet, Covid- 19 önlemlerini sıklaştırmaya başlıyor. Covid-19 aşılarını zorunlu hale getirmeye yönelik planlar yapan hükümet, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda 3 bin 600 Euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein ile bir konferansa katılan ve açıklamalarda bulunan Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, “Aşılanmamış insanları cezalandırmak istemiyoruz. Onları kazanmak ve aşı olmaları için ikna etmek istiyoruz” dedi.

Üç aylık aşı sürelerinin dolmasının gözlemlenmesi için hükümet tarafından merkezi bir aşı kaydının oluşturulacağını açıklayan Mueckstein, “Eğer durum böyle değilse, işlemler başlatılacak ve devam etmesi durumunda 3 bin 600 Euro ceza verilecek. Alternatif olarak, yetkililer son aşı tarihinden hemen sonraki daha kısa işlemlerde de para cezası uygulama seçeneğine sahipler. Burada para cezası miktarı 600 Euro“ ifadelerini kullanarak, bu cezaların ödenmemesi durumunda ise düzenli işlemlerin devreye gireceğini söyledi.

 

 

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