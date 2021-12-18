O ülkede artan Koronavirus vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı!
İrlanda, Omicron varyantının yayılmasını durdurmak için saat 20.00'den itibaren restoran benzeri mekanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Mekanlar ayrıca seyreltilmiş kapasiteyle hizmet verecek.
İrlanda Başbakanı Michael Martin, ulusa sesleniş konuşmasında, kontrol edilmezse yeni Omicron varyantının İrlanda'daki hastaneler için çok gerçek bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.
Martin, "(Yeni varyant) Tüm yaş gruplarına o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki, bugüne kadar gördüğümüz her şeyden çok daha fazla bir oranda enfeksiyon görme ihtimalimiz var. O kadar ciddi." dedi.
Martin, bu nedenle yeni varyantın yayılmasını önlemek için bir dizi önlem aldıklarını söyledi.
Buna göre, restoranlar ve kapalı mekanlar saat 20:00'de kapanacak ve bu saatten sonra hiçbir iç mekan etkinliği olmayacak.
Mekanlar ayrıca seyreltilmiş kapasiteyle hizmet verecek.
Yeni kurallar 19 Aralık Pazar günü yürürlüğe girecek ve 30 Ocak'a kadar sürecek.
(İLKHA)