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Türk siyasilere kampanya yasağı koyuldu!

ORF radyosuna konuşan iktidardaki sağ koalisyon hükümetin başbakanı Kurz "Türkiye'deki Erdoğan liderliği yıllardır Avrupa'daki Türk kökenli toplulukları suistimal etmeye çalışıyor. Avusturya'daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

20 Nisan 2018 Cuma 14:08
Türk siyasilere kampanya yasağı koyuldu!

Kurz, 'Bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacak mısınız?" sorusuna da  "Evet" yanıtını verdi.

Türkiye'de yapılan 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda'ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti.

Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuş hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkelere Nazi benzetmesi yapmıştı.

Avusturya'da geçen yıl  da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Başbakanı, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya'da yeni bir yasa yürürlüğe girmişti.

Bu yasa, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarını yasaklamada daha geniş yetkiler vermişti.

Avusturya'da yaklaşık 350.000-500.000 arasında Türk yaşadığı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:08
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