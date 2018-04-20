Türk siyasilere kampanya yasağı koyuldu!

Kurz, 'Bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacak mısınız?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.

Türkiye'de yapılan 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde Türk bakanlar, Almanya ve Hollanda'ya gitmiş fakat bu toplantılar iptal edilmişti.

Bu gelişme Ankara ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında diplomatik krize sebep olmuş hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkelere Nazi benzetmesi yapmıştı.

Avusturya'da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Başbakanı, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya'da yeni bir yasa yürürlüğe girmişti.

Bu yasa, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarını yasaklamada daha geniş yetkiler vermişti.

Avusturya'da yaklaşık 350.000-500.000 arasında Türk yaşadığı tahmin ediliyor.