O ülke Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu!

Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV, Rusya'dan petrol ithalatının durdurulduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle batılı ülkeler Rusya hakkında yaptırım kararı almaya devam ederken, Avusturya'dan yeni bir açıklama geldi. Avusturya'nın başkenti Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi OMV, Rusya'dan petrol ithalatının durdurulduğunu bildirdi. OMV'den bir temsilci kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda Rus petrolünü işlemiyoruz" ifadelerini kullandı.

OMV, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada Rusya'dan az miktarda ham petrol işlendiğini ama yakın gelecekte Rus ham petrolünün işlenmeyeceğini duyurmuştu. Avusturya İstatistik Ofisi'ne göre 2021 yılında Avusturya'ya tedarik edilen 596 bin ton petrolün sadece yüzde 7,8'i Rusya'dan ithal edildi.