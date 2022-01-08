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Korona Virüs O ülke rekora koşuyor! Bir günde 110 binden fazla vaka
Korona Virüs

O ülke rekora koşuyor! Bir günde 110 binden fazla vaka

Arjantin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 110 bin 533 kişide Coronavirus vakası görüldüğünü açıkladı. Toplam ölü sayısı 117 bin 428 olurken, vaka sayısı da 6 milyon 135 bin 836'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:42:00 -
O ülke rekora koşuyor! Bir günde 110 binden fazla vaka

Covid-19 vaka sayılarının derlendiği Worldometer sitesine göre, dünyada salgından en çok etkilenen 8'inci ülke konumunda bulunan Arjantin'de, Covid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı artıyor.

Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 110 bin 533 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Toplam ölü sayısı 117 bin 428 olurken, vaka sayısı da 6 milyon 135 bin 836'ya yükseldi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 470 bin 724 olarak açıklandı.

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