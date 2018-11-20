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Kosova'nın INTERPOL üyeliği başvurusu kabul edilmedi

87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda Kosova'nın üyelik başvurusu oylandı. Oylama sonucu Kosova, Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) üyeliğine kabul edilmedi.

20 Kasım 2018 Salı 14:01
Kosova'nın INTERPOL üyeliği başvurusu kabul edilmedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Dubai şehrindeki 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda Kosova'nın üyelik başvurusu oylandı.

Üyelik için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğun desteğini alamayan Kosova, INTERPOL üyeliğine kabul edilmedi.

İlk tur oylamada, 154 ülkenin 76'sı Kosova'nın üyeliğini desteklerken, 56 ülke karşı oy kullandı, 22 ülke ise çekimser kaldı. 3'te 2'lik çoğunluğun arandığı ikinci turda da Kosova'nın üyeliği için 68 ülke "evet", 51 ülke "hayır" oyu kullandı, 16 ülke de çekimser kaldı.

4. kez başvurdular

Kosova daha önce de 2010, 2015 ve 2017 yıllarında olmak üzere üç kez INTERPOL'e üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Kosova hükümetinden açıklama

Öte yandan Kosova hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın INTERPOL üyeliğine karşı oy kullanılmasından hayal kırıklığı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Sırbistan'ın vahşi kampanyasıyla, bir kez daha Kosova'ya ve Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi fikrine karşı olan karakterine tanıklık ettik. Kosova karşıtı oy, sadece suç ve suçlulara hizmet edecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Kosova'nın üyeliği için oy veren ve bu süreçte Kosova'ya yardım eden tüm ülkelere teşekkür edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:01
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. INTERPOL
  3. Kosova

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