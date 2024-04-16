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Ekonomi O ülke ‘ev tekstili’ ürünlerini Türkiye’den temin edecek: Satın almak istiyor! Türkiye'yi seçtiler
Ekonomi

O ülke ‘ev tekstili’ ürünlerini Türkiye’den temin edecek: Satın almak istiyor! Türkiye'yi seçtiler

Yeniakit Publisher
2024-04-16 21:34:00 - 2024-04-16 21:49:22
O ülke ‘ev tekstili’ ürünlerini Türkiye’den temin edecek: Satın almak istiyor! Türkiye'yi seçtiler

Slovakya’dan ilan bırakan bir firma, Türkiye’den ev tekstil ürünleri satın alacak.

Türkiye'nin farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak Türkiye'ye yeni iş fırsatları açılıyor.

Bu kapsamda Slovakya’dan ilan bırakan bir ithalatçı, Türkiye’den yorgan, yastık, çarşaf, nevresim, havlu ve yastık gibi çeşitli ev tekstili ürünleri satın alacağını belirtti.

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