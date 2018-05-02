O ülke elçiliğini Kudüs'e taşıdı! İsrail tebrik etti
Guatemala boyundan büyük işlere kalkışıyor... Ülke verdiği kararla elçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşıdı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:17
Washington yönetiminin Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, ABD'nin başını çektiği bazı ülkeler elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı.
KUDÜS'E TAŞINAN İLK ÜLKE
Guatemala elçiliği Tel Aviv'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyarak ülke bayrağını Filistin'in başkenti Kudüs'te dalgalandıran ilk ülke oldu.
NETANYAHU'DAN TEBRİK
Bu ülkenin elçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Netanyahu, Guatemala bayrağını paylaşıp "Ebedi başkentimize hoş geldiniz" dedi.
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