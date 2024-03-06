O ülke dünyanın en derin ikinci petrol kuyusunu açıyor! Duyuru: 2023 yılı sondaj başladı, 1’de 10 bin metre

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunan Tarim Havzası’nda açılan Shenditake 1 kuyusunda 10 bin metreye ulaşılarak Asya'nın derinlik rekoru kırıldı.Çin’in önde gelen petrol ve gaz üreticisi China National Petroleum Corporation’a (CNPC) bağlı Tarim Petrol Sahası’nda bulunan petrol arama kuyusu Shenditake 1’de 10 bin metre dikey derinliğe ulaşıldı. Kuyunun Asya kıtası kara topraklarında dikey derinliği en derin kuyu olduğunu belirtildi. Tarim Havzası’ndaki Taklimakan Çölü’nün hinterlandında yer alan Shenditake 1, tamamlandığında tasarlanan 11 bin 100 metre derinliğe ulaşması bekleniyor. Bu, Çin’in 10 bin metre derinliği aşacak şekilde tasarlanmış ilk bilimsel keşif sondajı.

ZORLU ARAZİDE ÇALIŞMALAR MAYIS 2023’TE BAŞLADI

30 Mayıs 2023’te sondajın başlamasından bu yana, kuyuda 13 kıta katmanı delindi; 1000’den fazla sondaj borusu çakıldı ve bu süreçte 20’den fazla matkap ucu tüketildi. Tianshan ve Kunlun dağları arasında yer alan Tarim Havzası, sert zemin ortamı ve karmaşık yeraltı koşulları nedeniyle keşfedilmesi en zor alanlardan biri.

10 BİN METRE DERİNLİĞİN ÜZERİNDEKİ İLK KUYU

Sondajdan sorumlu CNPC Tarim Petrol Sahası baş uzmanı Wang Chunsheng, “Çin ilk kez 10 bin metre derinliğin üzerinde dikey bir sondaj kuyusu açıyor” dedi. Wang, 10 bin metreye ulaştıktan sonra sondajın 200 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve 130 MPa’yı aşan formasyon basıncı gibi daha ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacağını ve derine inilen her metreyle zorluğun katlanacağını söyledi.

DÜNYANIN İKİNCİ EN DERİN KUYUSU

Bugün dünyanın en derin dikey kuyusunun derinliği 12 bin 262 metreden fazla. Çin Bilimler Akademisi’nden akademisyen Jia Chengzao, Shenditake 1’in dünya çapında ikinci en derin dikey kuyu ve Asya’nın en derin kuyusu haline geldiğini ve derin dünya bilimsel araştırmaları ile ultra derin petrol ve gaz alanında kilometre taşı niteliğinde olduğunu söyledi.

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