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Korona Virüs O ülke dördüncü koronavirüs aşısını tescilledi
Korona Virüs

O ülke dördüncü koronavirüs aşısını tescilledi

Rusya'da koronavirüse karşı geliştirilen dördüncü aşı 'EpiVakKorona-N'nın tescillendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 01:52:00 -
O ülke dördüncü koronavirüs aşısını tescilledi

Rusya Sağlık Bakanlığının ilaç kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, Vektör Araştırma Merkezinin geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşı tescillendi.

18 ile 60 yaş arasındaki vatandaşlar için kullanılacak olan aşıyı, hamilelik dönemindeki kadınlar yaptıramayacak.

Söz konusu aşının kronik hastalığı olanlar için riskler yaratabileceği belirtiliyor.

Klinik deneyler 19 Temmuz'da başladı

COVID-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine 19 Temmuz'da başlandığı açıklanmıştı.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus COVID-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020’de, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020’de, Çumakov Merkezinin geliştirdiği "KoviVak" aşısı da şubat ayında tescillenmişti.

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