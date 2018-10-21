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O ülke diken üstünde! Kutlamalara günler kala alarm verildi!

Senegal'in kutsal sayılan kenti Tuba'da, yaklaşık 3 milyon kişinin katılmasının beklendiği 'Büyük Magal' kutlamalarına sayılı günler kala dang humması alarmı verildi.

21 Ekim 2018 Pazar 22:48
O ülke diken üstünde! Kutlamalara günler kala alarm verildi!

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Dr. Mamadou Ndiaye, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, Fatick kentinde ağustos ayı sonunda ortaya çıkan salgının aynı bölgedeki Tuba kentine sıçradığını söyledi.

Tuba'da, virüsü kaptığından şüphelenilen 150'den fazla kişiden alınan örneklerde 38 vaka tespit ettiklerini kaydeden Ndiaye, virüsün yayılma hızının endişe verici olmadığını yine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Müridi tarikatının kurucusu ve şeyhi Ahmadou Bamba'nın sürgüne gönderilişinde elde ettiği manevi derecenin kutlandığı Magal için, her yıl hicri takvime göre Sefer ayının 18'inde, aralarında siyasilerin, sanatçıların, farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 3 milyon kişi Tuba'ya akın ediyor.

Ağustos ayı sonunda Fatick'te başlayan dang hummasında 40'tan fazla vaka tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 22:48
  1. Mamadou Ndiaye

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