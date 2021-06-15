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Avrupa O ülke de maskeleri indiriyor!
Avrupa

O ülke de maskeleri indiriyor!

Berlin Senatosu, düşen vaka sayıları ve insidans değerleriyle birlikte yaz döneminde korona kısıtlamalarında gevşeme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 23:40:00 -
O ülke de maskeleri indiriyor!

Yeni alınan kararlar doğrultusunda sinema, tiyatro ve opera gibi etkinliklerde, maske kullanımı zorunlu olmaktan çıktı. Otobüs, metro ve trenlerde de FFP2 maskesi yerine tıbbi maskeler yeterli olacak. Bunun yanı sıra Berlin’de hâlâ geçerli olan ve alışveriş sokaklar ve 35 ana caddedeki maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Aynı şekilde hayvanat bahçesinde de maskesiz dolaşılabilecek. Kapalı alanlarda ise oturma düzeninde 1.5 metre mesafe konması durumunda 200 kişiye kadar toplantı yapılmasına izin verildi. Daha önce 100 kişilik toplantılar yapılabiliyordu. Kapalı havuz ve saunalar da açılacak. Ancak buralara negatif test getirenler girebilecek.

 

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