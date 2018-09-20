O ülke bombalı araç saldırısı ile sarsıldı

Kerkük Emniyetinde Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, Başbakan Haydar el-İbadi'nin de üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi ofisi önünde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiğini, saldırıda 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamanın etkisiyle bölgedeki bazı araçların zarar gördüğünü ifade eden Ubeydi, saldırının terör örgütü DAEŞ militanları tarafından düzenlenmiş olabileceğine işaret etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı.