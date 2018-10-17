0553 313 94 23

O ülke bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ülkesindeki tüm bankacılık işlemlerinde artık ABD dolarının yerine avro ve yuan gibi para birimlerinin kullanılacağını açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 01:33
O ülke bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, hükümetin Venezuela'daki krizle mücadele için ortaya koyduğu Ekonomik İyileşme ve Yükselme Programı çerçevesinde aldığı kararları açıkladı.

Venezuela'ya yapılan ekonomik saldırılarda ABD dolarının bir silah olarak kullanıldığını belirten Aissami, artık ülkesindeki bankacılık işlemlerinde bunun yerine avro ve yuan gibi para birimlerine geçileceğini söyledi. ABD tarafından ülkesine uygulanan mali yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Aissami, buna karşın hükümet olarak böyle bir bahanenin arkasına saklanmayacaklarını ve teslim olmayacaklarını dile getirdi.

Tareck El Aissami, yaptırımların tarım ve eczacılık alanındaki bazı özel şirketleri dahi hedef aldığına değinerek, bunun emperyalizmin çılgınlığının nerelere kadar uzanacağını gösterdiğini anlattı. ABD'nin bir yandan yaptırımlarla Venezuela'nın uluslararası ödeme işlemlerini durdurduğunu diğer yandan da Venezuela halkına yardım etmekten bahsettiğini hatırlatan Aissami, bu durumun "ABD hükümetinin ikiyüzlülüğünü" gösterdiğine dikkati çekti.

'Kimsenin yeni sömürgesi olmayacağız'

Aissami, "Buradan duyuruyorum; Venezuela halkına yapabilecekleri en iyi yardım emperyalizmin pençelerini, katillerini ve suçlularını ülkenin üzerinden çekmesidir. Bizi özgür bıraksınlar, kimsenin yeni sömürgesi olmayacağız." dedi.

Piyasaya 2 milyar avroluk bir meblağ sürüleceğini aktaran Aissami, bunun yanında üreticiler için kasım ve aralıkta hükümetin yeni tekliflerinin olacağını kaydetti. Aissami, ayrıca hükümetin, Kolombiya sınırındaki kaçakçıların cezalandırılması amacıyla kurucu meclisten bir düzenleme yapmasını isteyeceği bilgisini verdi.

Basın toplantısında, Ekonomi ve ve Finans Bakanı Simon Alejandro Zerpa ile Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega Sanchez hazır bulundu.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 01:33
  1. Venezüla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülke bankacılık işlemlerinde artık dolar kullanmayacak
    1. O ülke bankacılık işlemlerinde artık..
    2. Bahaettin Karakoç, Hakk'a kavuştu
    3. İngilizlerden eşcinsel sapkınlığa..
    4. Washington Post CEO'su Fred Ryan'dan..
    5. FBI, Porto Riko'da belediye bastı!
    6. Trump'tan bir garip açıklama daha: Fed..
    7. Konsolosluktaki aramanın ayrıntıları..
    8. Başkan Erdoğan'dan sürpriz telefon..
    9. Konsolosun rezidansındaki arama iptal..
    10. Washington Post, Cemal Kaşıkçı'nın..
    11. Mukteda es-Sadr’dan Trump’a zehir..
    12. Türk hackerler evenjalist kiliseyi vurdu
    13. Gözler 5 Kasım'a çevrildi! ABD..
    14. Buz maskesinin inanılmaz faydaları
    15. Pence'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması:..
    16. Limon kabuğunun faydaları nelerdir?
    17. Çay bardağında oluşan lekeler nasıl..
    18. Meyve sineklerinden bu yöntemlerle..
    19. Gebelikte enfeksiyon risklerine dikkat!
    20. İspanya'dan Belçika'ya şok! Diplomatik..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!