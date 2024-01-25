O ülke Almanya'dan füze satın alacak ama Almanya'da çok tartışılacak gizli savaş planı patladı! Skandal hareket!

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Soğuk Savaş yıllarından bu yana ilk kez kapsamlı bir savunma planı hazırlığı içinde olunduğunu duyurdu. Güvenlik makamları, afet kontrol kuruluşları ve sanayi şirketleriyle geniş bir ağ kuran silahlı kuvvetler, Almanya'nın tamamını her alanda savunabilecek bir plan üzerinde çalışıyor.

Bölge Komutanı Korgeneral André Bodemann, Berlin'de Alman basınına yaptığı açıklamada, gerilim ve savunma durumunda ortaklaşa nasıl hareket edileceğini tanımlayacak Almanya Operasyonel Planı'na dair (OPLAN), "Plan, Almanya'daki ve bir bütün olarak Avrupa'daki mevcut güvenlik ve tehdit durumundan türetilmiştir. Uygulanabilir ve yürütülebilir bir plan olmalı, yani boş bir hayal, zihinsel bir kavram değil, sonunda gerçekten işe yarayabilecek somut bir şey olmalı" ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri yerine Sea King Mk 41 tipi 6 adet çok amaçlı helikopter vereceği açıklandı.

FEDERAL Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için yardımı sürdüreceklerini belirtirken, Alman Hava Kuvvetleri’nin stoklarından 6 adet helikopter gönderceklerini söyledi. Hem asker hem de savaş malzemesi taşımaya uygun helikopterleri kullanacak Ukraynalı personelin Almanya’da eğitim görecekleri de belirtildi. Bakan Pistorius bu yıl Almanya’da 10 bin Ukraynalı askere eğitim verileceğini de söyledi.

‘BİZİM TAURUS FÜZELERİNE İHTİYACIMIZ VAR’

Ukrayna uzun süredir Almanya’dan Taurus seyir füzeleri talep ettiği halde, uzun menzilli olması nedeniyle SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti buna sıcak bakmıyor. Nitekim Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Bizim Taurus füzelerine ihtiyacımız var” dediği halde, Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU’nun Ukrayna’ya Taurus füzeleri gönderilmesini içeren önerge Federal Meclis’in geçen hafta yapılan oturumunda hükümet partili parlamenterlerin oylarıyla reddedildi.



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