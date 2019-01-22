0553 313 94 23

Endonezya 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Geçtiğimiz aylarda tsunami ve deprem felaketleriyle sarsılan Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

22 Ocak 2019 Salı 07:15
Endonezya 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü  eyalete bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 103 kilometre güneybatısı  olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Tsunami alarmı verildi

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı  vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama  yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 07:15
  1. deprem
  2. Endonezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan Google'a 50 milyon avroluk ceza
    1. Fransa'dan Google'a 50 milyon avroluk..
    2. Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu..
    3. O ülke 6,2 büyüklüğünde depremle..
    4. Yine aynı tiyatro! Kimlikleri neden..
    5. Erdoğan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı..
    6. Rusya'dan AB'ye yaptırım eleştirisi
    7. Ukrayna İsrail'den yardım istedi
    8. Türkiye hamlelerini boşa çıkardı.....
    9. ABD'de hayat durdu! Bilanço ağırlaşıyor
    10. Kritik görüşme... ABD'den açıklama geldi
    11. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    12. Anlaşma sağlandı... Yüzde 26'lık zam...
    13. KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu
    14. İzmirliler gece yarısı sokağa..
    15. Dikkat! Meteorolojiden o bölgelere..
    16. ABD başkanlığına adaylığını açıkladı
    17. Kerç Boğazı'nda dehşet anları: 11 ölü
    18. Abdülkerim Durmaz'dan çarpıcı yorum:..
    19. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    20. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Rusya duyurdu: Yeni süper füzemiz hazır
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    Ünlü yatırımcı kötü haberi verdi: Bankalar batacak, kıtlık olacak...
    Ünlü yatırımcı kötü haberi verdi: Bankalar batacak, kıtlık olacak...