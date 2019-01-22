Endonezya 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Geçtiğimiz aylarda tsunami ve deprem felaketleriyle sarsılan Endonezya'da Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Sumba Adası’nın Batı Sumba bölgesinin 103 kilometre güneybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Tsunami alarmı verildi BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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