Tüm dünyadan özür dilemişlerdi... O terör örgütü kendini feshetti!

İspanya’nın kuzeyi ile Fransa’nın güneybatısında uzun yıllar bağımsız bir devlet kurmak için çalışan ayrılıkçı "Bask Yurdu ve Özgürlük" (ETA) örgütü kendisini feshettiğini duyurdu.

ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz sene silahlarını teslim eden terör örgütü ETA, Nisan ayının sonlarına doğru, şimdiye dek sebep olduğu kayıplar için özür dilemişti.

Terör örgütü tüm dünyadan özür diledi