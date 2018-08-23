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O telefonun sahibi anlattı: Kuruyemişçiden konuşurlardı

Ankesörlü telefonlardan iletişime geçen FETÖ'cülerin, İstanbul'da PTT'lere gitmediği, başka işletmelerdeki telefonları kullandıkları ifade edildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:34
O telefonun sahibi anlattı: Kuruyemişçiden konuşurlardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

FETÖ, sadece İstanbul'da lokanta, büfe ve market gibi işletmelerin yer aldığı 424 noktayı kullanarak TSK'daki örgüt üyeleriyle irtibata geçti. Soruşturma kapsamında bu 424 ankesörlü telefon hattının yer aldığı işletme sahiplerinin de tek tek ifadesi alınıyor.

KIŞLALARIN YOĞUN OLDUĞU YERDE

Bu isimlerden bir tanesi de Üsküdar'daki Köseoğlu Büfe'nin işletmecisi İ.K. oldu. İ.K. ifadesinde, 2012 yılından itibaren söz konusu büfeyi işlettiğini aktararak işyerinin Üsküdar'ın en işlek noktalarından bir tanesi olduğuna dikkat çekti. İ.K., ankesörlü telefonla görüşen müşterilerin kendisine biraz uzak mesafeden konuştuklarını belirterek, "Üsküdar askeri kışlaların yoğun olduğu bir yerde bulunmaktadır. Bu bölgede Selimiye 1. Ordu, GATA, Zeynep Kamil Askerlik Şubesi, Beylerbeyi Astsubay Okulu, Kuleli Askeri Lisesi bulunmaktadır" dedi.

'PTT'Yİ KULLANMAZLARDI"

İşyerine FETÖ üyesi olduğunu tahmin ettiği kişilerin sık sık geldiğini aktaran İ.K., "PTT'ye ait telefon kulübesi vardı. Fakat orayı pek kullanmamaları beni şüpheye sevk etmişti" dedi. İ.K.'nın bu ifadesi üzerine FETÖ mensubu hangi sivil şahısların bu ankesörlü arama noktasını kullandığına yönelik inceleme başlatıldı. İ.K.'ya İstanbul'da mahrem imam olarak görev yapan örgüt üyelerinin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadıkları soruldu. Teşhis edebildikleri de soruşturma dosyasına konuldu.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDE DE KULLANILIYOR

Bir diğer ankesörlü telefon noktası olan Üsküdar'daki Kısmet Kuruyemiş'in işletmecisi B.P.'nin verdiği ifadesiyle, ankesörlü telefonları mahrem imamların yanı sıra, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin de kullandığı belirlendi. B.P. ifadesinde, darbe girişiminden sonra ankesörlü telefon hattını kapattırdığını, bunun sebebinin ise uyuşturucu tacirlerinin ankesörlü telefon noktasını çok sık kullanması olduğunu aktardı.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:34
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  2. İstanbul
  3. FETÖ
  4. ankesörlü telefon

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