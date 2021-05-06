O tarihlere dikkat! Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı

Prof. Dr Mehmet Ceyhan, tam kapanma sürecindeki son durumu CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'a değerlendirdi. 18 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerine dikkat çeken Ceyhan önemli açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında flaş açıklamalarda bulundu. Ceyhan özetle şunları söyledi:

"Pandeminin son noktası kesinlikle aşı. Tedbir ile bu işi idare ettirmek çok yorucu. Biz de bekliyoruz aşılar için. Bütün ülkelerin aşı temininde sıkıntılar çıktı. Almanya istediği miktarda aşı temin edemedi. Herkes hızlandırmak ve bu aşılama sürecini kısa sürede bitirmek istiyor.

Dönüşte gidişi görürsek hoş olmaz

Metropollerden Anadolu'nun değişik bölgelerine giden insanların dönüşünü göreceğiz. Dönüşte eğer, gidişteki görüntüleri görürsek hoş olmaz.

Metropollerde bir azalma zaten bekliyoruz. Çünkü nüfus azaldı, toplu taşımadaki yoğunluk azaldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaka artışı görebiliriz. Bu kısıtlama öncesi seyahatler yüzünden. 17 Mayıs sonrası bu yüzden önemli. Bunu kontrollü yapmamız gerekiyor.