O tabela değiştirildi Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin gösteren yön tabelası yanlış yazılınca durum dün sosyal medyada günün konusu olmuştu.

Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin gösteren yön tabelası yanlış yazılınca durum dün sosyal medyada günün konusu olmuştu. Aradan 24 saat geçmeden tabela yenisi ile değiştirildi.

Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Bilecik girişindeki kavşağa Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne sipariş verilen türbe işareti sembollü Şeyh Edebali yazısı yanlış yazılarak gönderildi. Buna Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından kontrol edilmeden yerine monte edildi. Yaklaşık 20 gündür bu şekilde duran yazının ’Şehy’ Edebali yazması sürücülerinden dikkatinden kaçmadı. Taleba yazısının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan sürücüler, ilginç tepki ve eleştirilerde bulunulmuştu. Haberin yerel ve ulusal basında büyük yer bulmasının ardından 24 saat geçmeden tabela düzeltilerek, yerine yenisi konuldu.

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