O şoförler serbest bırakıldı
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförleri serbest bırakıldı.17 Mart 2019 Pazar 10:35
Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan otobüs şoförleri serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 2 şoförün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen otobüsün şoförü A.O. ve ikinci şoför S.G. adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında önceki gün durdurulan yolcu otobüsünde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 14 düzensiz göçmen yakalanmıştı, 2 şoför gözaltına alınmıştı.
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