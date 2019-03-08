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O şoför konuştu

Bursa’da geçtiğimiz günlerde tatil için Uludağ’a gelen öğrencileri taşıyan otobüs Dobruca mevkiinde kaza yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 10:23
O şoför konuştu

Bursa’da geçtiğimiz günlerde tatil için Uludağ’a gelen öğrencileri taşıyan otobüs Dobruca mevkiinde kaza yaptı. 48 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan şoförün ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde frenlerin şiştiğini belirten şoför serbest bırakıldı.


Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Doburca mevkiinde meydana geldi. İstanbul’daki bir Anadolu lisesinin öğrencilerini taşıyan H.C. idaresindeki 34 DE 8542 plakalı otobüs, daha önce de defalarca kazaların meydana geldiği Uludağ Yolu’na eklenti olarak yapılan Doburca yolunda devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürdü.


Kazadan sonra beyin kanaması riski olan sürücü H.C. günlerce polis nezaretinde hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan H.C.’nin ifadesi ortaya çıktı. Kamyon ve otobüs tipi araçlara kapalı olduğu bilinen yolda kaza yapan H.C. ifadesinde ‘Ben o yolun otobüslere kapalı olduğunu bilmiyordum. Bilsem o kadar çocuğun hayatını tehlikeye atmazdım. Yoldayken frenler şişti, duramadım” dedi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü H.C. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:23
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