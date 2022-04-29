O şirketten tarihi itiraf: Rus doğalgazının yerine başka kaynak koymak imkansız!

Avusturya petrol ve doğalgaz şirketi OMV'nin CEO'su Alfred Stern, Moskova'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile alma koşulu ve Polonya ve Bulgaristan'a tedarikin kesilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

CNBC'nin Squawk Box yayınına demeç veren Stern, "Avrupa'ya gaz tedariki konusunda, kısa vadede Avrupa için Rusya'dan gleen gaz akışlarını ikame etmenin imkansız değilse bile çok zor olacağı konusunda oldukça net olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da resmin bütününe bakarsanız, miktarlar öyle bir şekilde işliyor ki, kısa vadede tam miktarı yerli üretim veya diğer kaynaklardan ithalatla ikame edemeyiz" diyen Stern, diğer ihracatçılardan gaz alma kapasitesinin zamanla oluşturulabileceğini, ancak bunun kısa vadede sağlanamayacağını da sözlerine ekledi.

OMV'nin halihaızrda doğru çözümü elde etmek için Rus enerji devi Gazprom'dan aldığı ödeme talebini analiz ettiğini dile getiren yetkili, "Bunu nasıl ileriye taşıyacağımız konusunda yaptırımlarla ters düşmeyen çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın ortasındayız ve sonucun ne olacağı konusunda yorum yapamam" diye konuştu.