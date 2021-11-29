O şirket tarih verdi: Omicron varyantı için aşı geliyor!

Moderna’nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton, dünyada endişe uyandıran Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut aşıların birkaç hafta içinde yeni varyant Omicron’a karşı koruma oranının belli olacağını belirten Burton, “Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum” dedi.

Omicron, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından en tehditkâr koronavirüs varyantlarını tanımlamak için kullanılan "endişe verici varyant" olarak etiketlendi. Bu tanımlamaya en son yaz boyunca dünyada etkisini artıran Delta varyantı girmişti. İtalyan bilim insanları Omciron’un Delta varyantından daha fazla mutasyona sahip olduğunu belirledi.

Şuana kadar geliştirilen aşıların yeni varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamadığı belli değilken Omicron’da, insan hücrelerine bağlanan ve giriş kazanmasına izin veren kısmı olan spike proteininde 43 mutasyon görüldü. Varyantın bu mutasyonlarla aşılanan kişiler arasında bile kolayca yayılmasına neden olabileceği düşünülüyor.