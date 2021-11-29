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Korona Virüs O şirket tarih verdi: Omicron varyantı için aşı geliyor!
Korona Virüs

O şirket tarih verdi: Omicron varyantı için aşı geliyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Moderna koronavirüsün endişe verici varyantı olarak adlandırılan Omicron ile mücadele etmek için 2022'nin başlarına kadar güncellenmiş bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:25:00 -
O şirket tarih verdi: Omicron varyantı için aşı geliyor!

Moderna’nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton, dünyada endişe uyandıran Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut aşıların birkaç hafta içinde yeni varyant Omicron’a karşı koruma oranının belli olacağını belirten Burton, “Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum” dedi.

Omicron, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından en tehditkâr koronavirüs varyantlarını tanımlamak için kullanılan "endişe verici varyant" olarak etiketlendi. Bu tanımlamaya en son yaz boyunca dünyada etkisini artıran Delta varyantı girmişti. İtalyan bilim insanları Omciron’un Delta varyantından daha fazla mutasyona sahip olduğunu belirledi.

Şuana kadar geliştirilen aşıların yeni varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamadığı belli değilken Omicron’da, insan hücrelerine bağlanan ve giriş kazanmasına izin veren kısmı olan spike proteininde 43 mutasyon görüldü. Varyantın bu mutasyonlarla aşılanan kişiler arasında bile kolayca yayılmasına neden olabileceği düşünülüyor.

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Yorumlar

ahmet

yeni virüs hakkında yeterli hiçbir bilgi yokken,ilk aşının bulunması bir sene sürmişken ,nasıl oluyorda bir ayda yeni aşı gelişiyor,ondan sonrada biz aşıya güvenmiyoruz deyince bizi suçluyorsunuz.bunların yaptıkları virüsle mücadele değil,mücadele adı altında birçok kirli planlarının ilk adımı ve para kazanma hırsıdır...
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Semih

Sevgili Akit, Lutfen birakin su firmalarin reklamlarini yapmayi, sizin gibi kardeslerimize yakismiyor. Bu varyanti bulan doktor bile diger varyantlardan cok daha hafif atlatildigini soyluyor. Daha hizli yayilmasinin hicbir manasi yok. Zaten virusler (asinin da hizlandirmasiyla) surekli varyant olusturur. Yani asiyla hicbir yere varamazsiniz. Zaten su anki asilarin hic biri Faz4'e kadar test edilmis bile degil. Uzun donem yan etkilerini kimse bilmiyor. mRNA'nin genelde damar tikanikligi, kalp zari iltihabi gibi yan etkileri simdiden gorulmeye basladi. Su asamada en dogru sey, tedaviye donuk, hastanelik olan yuzdesine gore hazirlanmak, hasta olsa bile ayakta gecirecek insanlari asilamak degil. Bir de zaten, asili yada asisiz bulastirma acisindan hicbir fark yok. Allaha emanet olun.
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