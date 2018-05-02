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O şirket kapandı!

Dünyayı sarsan Facebook verilerinin dışarı sızma olayının ardından Cambridge Analytica şirketi kapandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:34
O şirket kapandı!

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ile işbirliği yapan İngiliz şirketi Cambridge Analytica’nın kampanya sırasında 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini yasadışı olarak aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu durumun ortaya çıkmasından sonra internet kullanıcıları arasında ‘Facebook’u sil’ adlı bir kampanya başlamıştı. Yaşanan olaylardan sonra yüz binlerce insan Facebook hesaplarını silmiş, bu sebeple Facebook büyük bir oranda zarara uğramıştı.

MARK ZUCKERBERG ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Facebook sosyal paylaşım ağının kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg yaşanan güvenlik krizi sebebiyle İngiliz gazetelerinde özür mesajı yayınlamıştı.

 

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:34
  1. Facebook
  2. Cambridge Analytica
  3. Mark Zuckerberg

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