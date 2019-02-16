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O sevindi, herkes üzüldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde dün gece oynanan halı saha maçında gol attıktan sonra fenalaşan 33 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
O sevindi, herkes üzüldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde dün gece oynanan halı saha maçında gol attıktan sonra fenalaşan 33 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Maçta çok iyi bir performans sergilediği ve gol attığı öğrenilen 3 çocuk babası Recep Kılıç, gol sevinci yaşarken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Olay gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Köşk ilçe merkezinde bulunan halı sahada arkadaşları ile düzenledikleri maçta oynayan Recep Kılınç, oyun sırasında aniden fenalaştı. Recep’in fenalaştığını gören arkadaşları bir yandan ilk müdahalede bulunurken diğer yandan 112 Acil servisi arayıp yardım istedi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Olay ilçede üzüntüye neden olurken Rcep Kılıç’ın Köşk ilçesine bağlı Kızılcayer kırsal mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
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