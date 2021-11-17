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Korona Virüs O şehirde maske zorunluluğu kalkıyor
Korona Virüs

O şehirde maske zorunluluğu kalkıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de birçok kamusal alanda koronavirüs nedeniyle uygulanan maske zorunluluğunun 22 Kasım itibarıyla kaldırılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 09:17:00 -
O şehirde maske zorunluluğu kalkıyor

Kovid-19 salgınının başından bu yana maske zorunluluğunu en sıkı uygulayan yerlerden biri olan Washington DC bazı önlemleri gevşetmeye hazırlanıyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında okullar, toplu ulaşım ve kamuya yüz yüze hizmet veren belirli kurumlar dışında maske zorunluluğunun 22 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Aşıların, Kovid-19'un şiddetli geçmesi ve hastaneye yatmaları engellediğine işaret eden Bowser, kent sakinlerinin kendi risk değerlendirmelerini yapacağını kaydetti.

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