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O şehirde görev yapan tüm polislerin silahlarına el kondu

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin polis teşkilatına sızdığı süphesiyle ünlü tatil beldesi Acapulco'da görev yapan tüm polislerin silahlarına el kondu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:54
O şehirde görev yapan tüm polislerin silahlarına el kondu

Meksika'nın ünlü tatil beldesi Acapulco'da, uyuşturucu çetelerinin polis teşkilatına sızdığı kaygısıyla kentteki tüm polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Kentte görevli tüm polis memurlarının silahlarına el konuldu. Acapulco'da eyalet polisi ve askerler devriye gezecek.

Soruşturma kentte iki üst düzey polis yetkilisinin cinayetle suçlanmasından sonra başlatıldı.

'SURİYE VE AFGANİSTAN KADAR TEHLİKELİ'

Zengin ve ünlü kişilerin rağbet etmesiyle ün kazanan Acapulco, son dönemde uyuşturucu çetelerinin kontrolüne girdi ve cinayetler arttı.

Amerikan gazetelerinin "Meksika'nın cinayet başkenti" dediği Acapulco ülkede en fazla cinayet işlenen yer oldu. Cinayet oranı 100 bin kişide 103'e çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Mart'ta yayımladığı turizm uyarısında Acapulco'nun bağlı olduğu Guerrero eyaleti, Suriye, Irak ve Afganistan'la aynı kategoride yer aldı.

Eyalette uyuşturucu çeteleri eroin üretimi için haşhaş yetiştiriyor.

'EĞİTİMLERİ YETERSİZ, MAAŞLARI DÜŞÜK'

Meksika polis yetkilileri, Acapulco'daki soruşturmanın polis memurlarının mesleki eğitimlerinin yetersiz ve maaşlarının düşük olması nedeniyle çeteler tarafından hedef alınabileceği kaygısıyla başlatıldığını açıkladı.

Çetelerin polise kendilerine çalışması için para teklif ettiği ve bunu reddeden memurları öldürmekle tehdit ettiği belirtiliyor.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:54
  1. Meksika
  2. Meksika'nın Acapulco kenti
  3. Acapulco
  4. Polis memurları
  5. polislerin silahlarına el kondu

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