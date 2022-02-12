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Medya O şarkıcı, tam hesap istenecekken hep tuvalete gidiyormuş
Medya

O şarkıcı, tam hesap istenecekken hep tuvalete gidiyormuş

Ahmet Hakan, Erol Köse'nin “Cimriliği dillere destandır. Üç kez yemeğe çıktık kendisiyle. Üçünde de tam hesap istenecekken tuvalete gitti” dediği şarkıcı Emrah'la ilgili özlü söz uydurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 12:03:00 -
O şarkıcı, tam hesap istenecekken hep tuvalete gidiyormuş

Ahmet Hakan, Erol Köse'nin “Cimriliği dillere destandır. Üç kez yemeğe çıktık kendisiyle. Üçünde de tam hesap istenecekken tuvalete gitti” dediği şarkıcı Emrah'la ilgili özlü söz uydurdu. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki o yazısı:

"Erol Köse’nin Emrah’la ilgili söylediklerini duydunuz mu?

Şöyle demiş:

*

“Emrah’ın cimriliği dillere destandır. Üç kez yemeğe çıktık kendisiyle. Üçünde de tam hesap istenecekken tuvalete gitti.”

*

Bu tanıklıktan yola çıkarak Emrah için bir özlü söz uydurdum.
Kendisine takdim ediyorum:

*

“Gelen hesabı başkalarına kilitlemek için yaşanılan stresin maliyeti, ödenecek hesaptan çok daha fazladır.” "

 

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