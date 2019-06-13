O sanayi kentinde iş güvenliği hamlesi: Anaokulundan liseye kadar öğrencilere eğitim

Türkiye’de sanayi kenti olarak tanınan İzmir’in Aliağa ilçesindeki öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı. Eğitimler kapsamında şu ana kadar 480 öğrenci eğitim alırken, öğrencilerin yakın çevresindeki yaşadıkları alanlarda, okullarda, parklarda, evlerde kısacası tüm yaşadıkları alanlarda iş güvenliğine duyarlı olması hedefleniyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD), mayıs ayında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol neticesinde, Aliağa’daki ana okullarından lise düzeyine kadar 480 öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği hakkında gerekli bilgiler verildi.

Petrokimya İlkokulu 4. sınıf öğrencileri de İSGARD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Ünal Kebeli tarafından aldı. Eğitime; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan katılım gösterdi. Eğitim öncesinde İSGARD üyeleri tarafından öğrencilere baret ve yelek giydirildi. Kebeli, iki ders saati verilen eğitimde öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliğin önemini öğrencilere anlattı ve bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı ve öğrencilere kek, meyve suyu ikramında bulunuldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimin önemini belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, "Aliağa bir sanayi kenti, elbette bu sanayi kentinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek elzem bir konuydu. Bu anlamda milli eğitim müdürlüğümüze bağlı beş okulumuzda eğitimler hala devam ediyor. Elbette ki ve 480 öğrenciye bu konularda eğitimler verdirdik. İş sağlığı ve güvenliği derneğimiz bu süreçte bizimle birlikte gerçekten çok önemli işlere imza attı. Bu konuda okullarımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz çok büyük duyarlılık gösterdiler. Elbetteki bu süreçlerin baş faktörleri öğrencilerimiz bu eğitimlere çok önem verdiler. Eğitimimizin sonrasında çok büyük bir farkındalık meydana getirip hem kendi okullarında hem de yakın çevrelerinde ailelerinde bu eğitimin kazanımlarını gerçekleştirirler" dedi.

480 öğrenci eğitim aldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Baykal da çocuklarda bir iş güvenliği kültürü oluşturulması için eğitimler vermeye başladıklarını söyledi. Baykal, "iş güvenliğinin bir organizasyon olduğunu düşünerek aslında ilkokul ortaokul ve lise eğitimi itibariyle çocuklarımızda bir iş güvenliği kültürü oluşturulması için ilçe eğitim müdürlüğümüzle beraber bir protokol çerçevesinde tüm okullara eğitimler vermeye başladık. Bizler planlı eğitimlerimizi şu ana kadar beş okulda 480 öğrenciye verdik. Eğitimdeki hedefimiz; onların yakın çevresindeki yaşadıkları alanlarda, okullarda, parklarda, evlerde kısacası tüm yaşadıkları alanlarda iş güvenliği ile ilgili tehlikelerle ilgili tehlikelerin farkında olmaları, tehlikelerden kendilerinin korumaları ve yakın çevrelerinin korumaları için farkındalık eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimlerimizde ayrıca; yangın, sivil savunma ve çevre ile ilgili de eğitimleri dahil ederek onlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışmaktayız. Bu eğitimlerimizi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ortak proje olarak yapmaktayız. Eğitimlerimize Aliağa’daki tüm okullarımızda devam edeceğiz tüm çocuklarımıza bu eğitimi vererek onlarda iş sağlığı güvenliği kültürü oluşturmaya çalışıp onların ileri ki hayatlarında daha bilinçli bireyler olmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.