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Ekonomi 'O saatte dolarlar satılacak' dedi! Felaket senaryoları yazan Remzi Özdemir yine ortaya çıktı
Ekonomi

'O saatte dolarlar satılacak' dedi! Felaket senaryoları yazan Remzi Özdemir yine ortaya çıktı

Ekonomi üzerine felaket senaryoları kaleme alan Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, "14.01 itibariyle dolar satılacak" iddiasını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 13:44:00 - 2022-10-20 14:08:39
'O saatte dolarlar satılacak' dedi! Felaket senaryoları yazan Remzi Özdemir yine ortaya çıktı

İyi Parti milletvekilinin sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde köşe yazarı olan ve çoğunlukla felaket senaryoları ile gündeme gelen Remzi Özdemir, yine akılalmaz bir iddiada bulundu.

Genelde ekonomi yorumlamak yerine gönlünden geçenleri kaleme alan Remzi Özdemir, "14.01 itibariyle dolar satılacak" iddiasında bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarının operasyon olduğunu savunarak şaşkına çeviren Özdemir, "Merkez Bankası’nın arka kapı operasyonu sürecek. Özellikle faiz kararından hemen sonra saat 14.01 itibariyle kamu bankaları daha çok dolar satacak. Çünkü “Bakın Merkez Bankası faiz düşürdü ama dolar yükselmedi” demek için. Tabii ki, yakılan her dolar Türkiye’de yaşanması muhtemel kur krizinin şiddetini biraz daha büyütecek" dedi.

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