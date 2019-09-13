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KKTC iadesini istedi! Türk bayrağını indiren Rum’un kimliği tespit edildi

KKTC'nin müsaadesiyle ayine katılmak için sınırı geçen ve bir okulun bahçesindeki Türk bayrağını indirerek Rauf Denktaş'ın fotoğrafını yerinden söken Rum provokatör tespit edildi. KKTC hükümeti'Savvas Koulendoru' adlı küstah için iade talebinde bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 12:19
KKTC iadesini istedi! Türk bayrağını indiren Rum’un kimliği tespit edildi

KTC yönetimi, zanlının ivedi olarak iade edilmesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum tarafına başvuru yapan KKTC yönetimi, bayrağı ve fotoğrafı çalan kişinin 'Savvas Koulendoru' adlı Rum olduğunu belirtti.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı;

“Akdoğan köyünde bulunan Panagia Kilisesi’nde 8 Eylül Pazar günü 07.30’da kilisenin isim günü nedeniyle Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafını sirkat eden şahsın Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou olduğu kamera kayıtlarından tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Bakanlığımız süratle Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde girişimde bulunmuş, sözkonusu şahsın sirkat etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti bayrağının ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafının tarafımıza ivedilikle iade edilmesi talep edilmiştir. Ayrıca 8 Eylül tarihinde saat 13.45’te Beyarmudu Kara kapısını GKRY’ne çıkış yaptığı tespit edilen Savvas Koulendoru aleyhine mahkemeden tutuklama emri temin edilmiş ve aranan şahıs ilan edilmiştir. BM Barış Gücü’ne GKRY nezdinde girişim başlatılması talebimiz de iletilmiştir.”

Rumlar da tepkili

Rum medyası da, yaşanan olayı manşetlere taşıdı. Alithia gazetesi iki toplum arasındaki ilişkilerin olumsuz etkileneceğini yazdı.

Rum medyası, 1996'da biri Türk bayrağını indirmek isterken vurulan, 2 Rum'un hadiselerini hatırlatarak, “Solomu’yu taklit etti ve ateş attı. Bir genç olumlu ortamı bozdu” manşetini attı.

Sözde Akdoğan Belediye Başkanı Andreas Kauris de, binlerce Akdoğan’lının geçtiğimiz Pazar günü topluca Akdoğan’a gitmesiyle oluşan sevgi selini, 16 yaşındaki bir kişinin anlamsız bir hareketinin gölgeleyemeyeceği belirtti. Kauris, bayrağın Türk tarafına iade edilmesini istedi

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:19
  1. Kilis
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