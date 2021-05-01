  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü
Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Fransa’da 1 Mayıs gösterilerine gazlı müdahale
Rusya'dan flaş ABD açıklaması
Avrupa O rakam dudak uçuklattı: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı!
Avrupa

O rakam dudak uçuklattı: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı!

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 3 ayda kesilen para cezası 9 milyon avroyu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:53:00 -
O rakam dudak uçuklattı: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı!

Hollanda‘da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak-28 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, 9 milyon 25 bin avro para cezası kesildi. Hollanda polisince yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının toplum ve polis üzerinde önemli etki oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, 23 Ocak-30 Mart döneminde 21.00-04.30 saatlerinde, 31 Mart-28 Nisan döneminde 22.00-04.30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında toplam 95 bin ceza tutanağı yazıldığı ifade edildi. Hollanda polisinin bu yılın ilk 3 ayında 212 bin saat fazla mesai yaptığı aktarılan açıklamada, bunun geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 65 daha fazla olduğu kaydedildi. Bu yılın ilk 4 ayında 1500 protesto gösterisi yapıldığı ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre iki katı, 2019’un ilk 4 ayına göre ise yüzde 20 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Özellikle protesto gösterilerinin polisin daha fazla mesai yapmasına neden olduğu vurgulandı. Bir ceza bedelinin 95 avro olduğu ve bu kapsamda son 3 ayda kesilen para cezasının da 9 milyon 25 bin avroya tekabül ettiği bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Birand tarafsız mıydı? İşte 28 Şubat'ta Müslüman bir gencin sesini kıstığı o an!
Gündem

Mehmet Ali Birand tarafsız mıydı? İşte 28 Şubat'ta Müslüman bir gencin sesini kıstığı o an!

Aydın Doğan'ın Kanal D'sinde yıllarca 32. Gün programını yapan Mehmet Ali Birand'ın, yine bir programında Müslüman bir gencin sesini kıstığı..
Bakan Koca açıladı! Sözlerini tutmadılar: Çin, Türkiye'nin aşılarını kendi vatandaşına yaptı
Gündem

Bakan Koca açıladı! Sözlerini tutmadılar: Çin, Türkiye'nin aşılarını kendi vatandaşına yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşılarla ilgili, "100 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak üreten ülke kendi vatandaşl..
Doğal gaz fiyatlarına zam
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına zam

Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay