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Vatandaşı ayağından vuran polis açığa alındı

Antalya'da bir alışveriş merkezindeki indirimli perdeyi almak için tartıştığı bir müşteriyi ayağından vurarak yaralayan polis memuru açığa alındı.

02 Ekim 2018 Salı 08:42
Vatandaşı ayağından vuran polis açığa alındı

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Polis Merkezinde görevli polis memuru A.K, izin günü olan 22 Eylül'de Soğuksu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine gitti.

Güvenlik kamerasına kayıtlarına göre, A.K, alışveriş merkezinde satışa çıkarılan perdeyi diğer müşteri Hakan Susam'ın elinden almaya çalıştı. A.K, kendisine karşılık veren Susam'ı dövdü. Susam'ın da testereyle saldırması üzerine A.K. onu tabancayla ayağından vurdu.

POLİS AÇIĞA ALINDI

Ayrıca kayıtlarda tartışma sırasında vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı ve yaralıya yardım ettikleri görüldü. Olay sonrası polis memuru A.K'nin açığa alındığı öğrenildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hakan Susam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nişanlısı Esra Toprak ile alışveriş merkezine gittiklerini ve orada indirimli gördükleri perdeyi ayırdıklarını söyledi. O sırada A.K'nin de gelerek perdeyi aldığını ifade eden Susam, "Kendisine perdeyi bizim aldığımızı söyledim ama bizi dinlemedi ve elimden perdeyi almaya çalıştı. Vermek istemeyince dövmeye başladı. Ben de testereyle kendimi korumaya çalıştım. 'Şimdi geliyorum.' diye olay yerinden ayrıldı, kısa süre geçmeden silahla yanıma geldi, silahı bacağıma doğru tutup, ateş etti." dedi. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:42
  1. Antalya
  2. polis

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