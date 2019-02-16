O polis dövenlerin akrabası

Bursa Orhangazi'de meydana gelen olay sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Daha sonra gözaltına alınan zanlılar skandal bir biçimde serbest bırakılmıştı.

Olayın mağdurlarından Berat G.’nin (25) de ifadesine ulaştı. Berat G. ifadesinde saldırıya uğradıklarını anı anlatarak cebindeki 1500 liranın da alındığını iddia etti:



“Nişanlım ile kafede oturduğum sırada yanımıza Semih Semiz, Ertan Semiz ve yanında bulunan yaklaşık 7-8 kadar arkadaşı geldi. Daha sonra Ertan bana hitaben ‘Gel dışarıya, seninle konuşacağız’ dedi. Bu esnada Ertan üzerimi aramaya başladı ve elini cebime soktu. Cebimde 1500 lira civarı bir para vardı. Daha sonra Semih, Ertan ve yanındaki 7-8 kadar arkadaşı bana saldırdı. Polislerin geleceğini anlayınca da olay yerinden ayrıldılar. Sonra polisler geldi ve beni hastaneye götürdüler. Bu esnada cebimde bulunan yaklaşık 1500 liranın yerinde olmadığını anladım.”



