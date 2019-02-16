0553 313 94 23

O polis dövenlerin akrabası

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz ay nişanlı çift Berat G. ve Burcu A. darp edilmiş, olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 6 zanlı önce serbest bırakılmıştı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve kamuoyunda oluşan infialin ardından savcılık tekrar harekete geçmiş ve zanlılar gözaltına alınarak 5’i tutuklanmıştı. Ayrıca savcıyı yanılttıkları suçlamasıyla olayın tahkikatını yapan iki polis de gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, polislerden birinin zanlılarla akraba olduğu da belirlendi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:43
O polis dövenlerin akrabası

Bursa Orhangazi'de meydana gelen olay sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. 

Daha sonra gözaltına alınan zanlılar skandal bir biçimde serbest bırakılmıştı. 

Olayın mağdurlarından Berat G.’nin (25) de ifadesine ulaştı. Berat G. ifadesinde saldırıya uğradıklarını anı anlatarak cebindeki 1500 liranın da alındığını iddia etti:

“Nişanlım ile kafede oturduğum sırada yanımıza Semih Semiz, Ertan Semiz ve yanında bulunan yaklaşık 7-8 kadar arkadaşı geldi. Daha sonra Ertan bana hitaben ‘Gel dışarıya, seninle konuşacağız’ dedi. Bu esnada Ertan üzerimi aramaya başladı ve elini cebime soktu. Cebimde 1500 lira civarı bir para vardı. Daha sonra Semih, Ertan ve yanındaki 7-8 kadar arkadaşı bana saldırdı. Polislerin geleceğini anlayınca da olay yerinden ayrıldılar. Sonra polisler geldi ve beni hastaneye götürdüler. Bu esnada cebimde bulunan yaklaşık 1500 liranın yerinde olmadığını anladım.” 


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:43
  1. Bursa
  2. gazetebursa
  3. dayak
  4. orhangazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çık karşımıza Ramiz Erinç Sağkan! Çıkart savunmasını yaptığın fuhuşa aracılık edenlerin listesini
    1. Çık karşımıza Ramiz Erinç Sağkan!..
    2. Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi..
    3. David Satterfied kimdir? David..
    4. IKBY'nin İran'a petrol ihracatını..
    5. Fatura ödemek isterken..
    6. Trabzonspor ile Alanyaspor 6. kez..
    7. Hırsızlara ölümüne direniş kamerada
    8. Savcı Mueller, Beyaz Saray’da üst..
    9. Yerli turbo için milli destek bekliyor
    10. Kaçak kurbağa toplayan 5 kişi yakalandı
    11. Van merkezli 8 ilde terör operasyonu;..
    12. Bankaların adlarını kullanarak..
    13. Köylerdeki atık ilaçlar toplanıyor
    14. Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat
    15. İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
    16. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan SANKO’da..
    17. SANKO Park’ta imza günü
    18. Uluslararası el sanatları,..
    19. Başkan adayı Vural: "Birlik ve..
    20. O polis dövenlerin akrabası
    21. Sarıkamış’ta kar hayatı olumsuz..
    22. Burdur’da 199 Bin 90 seçmen oy..
    23. Van merkezli 8 ildeki terör operasyonu
    24. Trump, Satterfield’yi Türkiye..
    25. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    26. Antalya’da 20 bin 300 adet ecstasy hap..
    27. Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek:..
    28. Nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması..
    29. ABD’de düzenlenen silahlı saldırıda 5..
    30. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bütçe..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü